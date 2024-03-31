«Я дам тобі фору у три удари», — Байден запропонував Трампу зіграти з ним у гольф

Джо Байден запропонував своєму супернику у виборчих перегонах Дональду Трампу позмагатися у грі.

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запропонував своєму супернику на виборах президента Дональду Трампу зіграти в гольф. Про це Байден написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

Нинішній очільник Білого дому опублікував відео, зняте 28 березня на заході зі збору коштів.

Ведучий жартома зазначив, що Байден жодного разу не вигравав чемпіонат із гольфу, який Трамп влаштовує у своїй резиденції в Палм-Біч.

У відповідь Байден розповів, що вперше запропонував Трампу зіграти в гольф ще 2016 року – в 2016 році.

«Дональде, моя пропозиція зіграти в гольф залишається в силі. Я дам тобі фору у три удари, якщо ти сам носитимеш свою сумку», – підписав ролик Байден.

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