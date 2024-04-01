Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Лицо имеет право на несколько видов пенсий одновременно: какое количество выплат могут быть назначены

08:00, 1 апреля 2024
Назначается один вид пенсии по выбору.
Лицо имеет право на несколько видов пенсий одновременно: какое количество выплат могут быть назначены
Фото: depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области разъяснило, сколько пенсий будет назначено, если лицо имеет право на несколько видов пенсий одновременно.

Так, согласно статье 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" лицу, имеющему одновременно право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии за ее выбором.

Лицу, имеющему право на пожизненную пенсию, назначается один из видов пожизненной пенсии по его выбору.

Раньше мы писали, что работающим пенсионерам с 1 апреля пересчитают пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
С налогообложением криптовалюты в Украине разберутся до конца декабря 2024 года – Меморандум с МВФ

Вопрос принятия законодательства для урегулирования виртуальных активов будет находиться на контроле в Нацбанке и НКЦБФР при технической помощи МВФ.

Лучшие представители юридического сообщества уже не стремятся работать судьями – ВККС

В ВККС считают, что размер судейского вознаграждения судьи первой инстанции уже не привлекает потенциальных кандидатов на должности судей.

Реформа оплаты труда и возобновление конкурсов – что для госслужащих предусматривает план Ukraine Facility

Кабмин передал Европейской комиссии План Ukraine Facility, где описаны дальнейшие шаги по реформе государственной службы.

Закрыть уголовное производство на основании окончания срока досудебного расследования можно на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату – Верховный Суд

УПК не содержит ограничений по закрытию уголовного производства на основании окончания срока досудебного расследования на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату.

Национальная стратегия доходов как база налоговой реформы и план действий на случай негативного сценария – какие шаги предусматривает Меморандум по МВФ

Меморандум предлагает сосредоточиться на устранении препятствий для мобилизации доходов, в частности, отмене «слишком щедрых» упрощенных режимов налогообложения, введении более прогрессивного налога на доходы физических лиц и других шагах реализации Национальной стратегии доходов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва