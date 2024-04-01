Лицо имеет право на несколько видов пенсий одновременно: какое количество выплат могут быть назначены

Назначается один вид пенсии по выбору.

Фото: depositphotos

Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области разъяснило, сколько пенсий будет назначено, если лицо имеет право на несколько видов пенсий одновременно.

Так, согласно статье 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" лицу, имеющему одновременно право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии за ее выбором.

Лицу, имеющему право на пожизненную пенсию, назначается один из видов пожизненной пенсии по его выбору.

Раньше мы писали, что работающим пенсионерам с 1 апреля пересчитают пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.