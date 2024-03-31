Папа Римский в Пасхальном послании призвал рф и Украину провести обмен «всех на всех»

Послание он посвятил миру между рф и Украиной, а также Израилем и Палестиной.

В воскресенье, 31 марта, когда верующие католической церкви отмечают Пасху, Папа Римский Франциск произнес традиционную пасхальную речь Urbi et Orbi (К городу и миру). В частности, в ней есть упоминание и об Украине. Об этом сообщает официальный сайт Ватикана.

В речи Франциск отметил, что «сегодня тяжелые глыбы закрывают надежды человечества: войны, гуманитарных кризисов, нарушений прав человека, торговли людьми и другие».

«Мои мысли прежде всего стремятся к жертвам многочисленных конфликтов, которые продолжаются в мире, начиная от войны в Израиле и Палестине, а также в Украине. Пусть Воскресший Христос откроет дорогу миру для страждущего населения этих регионов», — сказал Папа.

Он призвал рф и Украину провести обмен пленными по схеме «всех на всех».

«Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелания об общем обмене всеми пленными между рф и Украиной: всех на всех», - заявил понтифик.

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