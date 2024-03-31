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Обнаружили ряд нарушений: прокуратура требует отменить разрешение на ремонт на привокзальной площади в Мукачево

21:33, 31 марта 2024
Закарпатский окружной административный суд открыл производство по делу.
Обнаружили ряд нарушений: прокуратура требует отменить разрешение на ремонт на привокзальной площади в Мукачево
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Прокуроры Мукачевской окружной прокуратуры подали иск об отмене градостроительных условий и ограничений, предоставленных для проведения реконструкции здания на привокзальной площади в Мукачево. Этому предшествовало выявление ряда существенных нарушений в документации. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Так, в марте 2020 года одно из подразделений Мукачевского городского совета выдал застройщику градостроительные условия и ограничения по реконструкции существующего торгового павильона под заведение ресторанного хозяйства быстрого питания. Это было вопреки градостроительной документации на местном уровне – Плану зонирования территории города Мукачево.

Прокуроры установили, что проектируемый земельный участок находится в зоне усадебной застройки, где строительство торгово-офисных помещений возможно только при наличии разработанного детального плана территории. Однако ни заказчик строительства, ни орган местного самоуправления этого не осуществили.

Кроме того, в выданных градостроительных условиях и ограничениях уполномоченное подразделение горсовета неправильно определило категорию строительства. Там ошибочно указана «реконструкция»: так как торговый павильон не является капитальным сооружением, он не подсматривает реконструкции. Это подтвердило и заключение эксперта.

Закарпатский окружной административный суд открыл производство по делу. Также запретил застройщику проводить строительные работы на земельном участке на время судебного разбирательства. Таким решением суд удовлетворил заявление прокуратуры об обеспечении иска.

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