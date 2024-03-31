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На пляже в Мексике нашли тела китайских нелегалов, пытавшихся попасть в США, — СМИ

20:17, 31 марта 2024
В штате Оахака на пляже были обнаружены тела 8 граждан Китая, пытавшихся нелегально попасть в США.
На пляже в Мексике нашли тела китайских нелегалов, пытавшихся попасть в США, — СМИ
Фото из открытых источников
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В мексиканском штате Оахака на пляже были обнаружены тела 8 граждан Китая, пытавшихся нелегально попасть в США. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 7 женщин и мужчина находились на борту лодки, которой управлял мексиканец, отправившийся в четверг из штата Чьяпас, на границе с Гватемалой. Еще один человек выжил. Что произошло с владельцем лодки, пока неизвестно.

В прокуратуре штата заявили, что тела погибших были обнаружены у пляжа в городке Плайя-Висенте. Причины аварии устанавливаются, прокуратура сотрудничает с посольством Китая в Мексике, чтобы идентифицировать жертв.

BBC добавляет, что в последние годы количество мигрантов, пытающихся въехать в США из Мексики, постоянно растет. Так, более 6,3 миллионов мигрантов нелегально въехали в США с 2021 года.

А в прошлом году на американо-мексиканской границе было задержано более 37 тысяч граждан Китая, что примерно в 50 раз больше, чем два года назад.

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