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Ідентифікація пенсіонерів: скільки часу триває процедура

07:00, 1 квітня 2024
У Пенсійному фонді України розповіли, скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації.
Ідентифікація пенсіонерів: скільки часу триває процедура
Фото: Unsplash
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Деякі пенсіонери мають пройти процедуру ідентифікації для того, щоб продовжувати отримувати виплати. У Пенсійному фонді України розповіли, скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації.

Так, якщо людина проходити процедуру відеоідентифікації, то тривалість сеансу має бути достатньою для встановлення особи одержувача пенсійної виплати. У ПФУ пояснили, що така ідентифікація орієнтовно триватиме 20 хвилин.

«Водночас за потреби уповноважений працівник, який проводить ідентифікацію особи, може поставити додаткові (у тому числі непрямі) запитання на знання власних ідентифікаційних даних пенсіонера», – наголосили у ПФУ.

У Фонді зазначили, що у такому випадку час проведення відеоідентифікації може бути продовжений.

Раніше ми писали, що Міністерство соціальної політики України нагадало, що до 31 березня усі пенсіонери-переселенці, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію.

Як її пройти — інструкція.

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