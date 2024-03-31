Вбивці російського пілота Максима Кузьмінова залишили сліди, які можуть свідчити про причетність рф, — ЗМІ

Правоохоронці виявили на місці злочину гільзи від 9-міліметрових патронів до пістолета Макарова — цю зброю широко використовували в пострадянських країнах.

Як повідомлялося, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії рф на територію України, знайшли мертвим у Іспанії.

Вбивці Максима Кузьмінова залишили на місці злочину сліди, що можуть свідчити про причетність росії до вбивства. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в іспанській поліції.

Зазначається, що у Кузьмінова стріляли шість разів, а потім його тіло переїхали автомобілем. Правоохоронці виявили на місці злочину гільзи від 9-міліметрових патронів до пістолета Макарова — цю зброю широко використовували в пострадянських країнах.

«Це було чітке повідомлення — «Я тебе знайду, я тебе убʼю, я тебе переїду і принижу», — заявив високопоставлений чиновник іспанської поліції.

Видання зазначає, що вбивство Кузьмінова викликало у Європі побоювання, що російські шпигуни продовжують діяти та націлені на «ворогів кремля».

Згідно з розслідуванням, Кузьмінов у жовтні 2023 року покинув Україну і переїхав у Вільяхойосу — невелике містечко на узбережжі Середземного моря. В Іспанії Кузьмінов поводився досить необережно — ходив у бари, популярні серед росіян і українців, і «смітив грошима», які отримав в Україні. При цьому Кузьмінов оселився в районі, який місцеві перебіжчики вважають «червоною зоною» — там живе багато агентів російських спецслужб.

За словами джерел видання, його «фатальною помилкою» стало те, що він звʼязався зі своєю колишньою дівчиною, яка залишилася в росії, і запросив приїхати до нього в Іспанію.

Джерела кажуть, що вбивство Кузьмінова має схожість із убивствами чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні в 2019 році та отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері в 2018 році.

У поліції зазначають, що вбивці, які потрапили на камери спостереження, приховали обличчя капюшонами, швидко виконали своє завдання і зникли, що свідчить про їхній професіоналізм. Кілери поїхали на автомобілі, який кинули за кілька кілометрів від місця злочину і підпалили. При цьому газета наголошує, що прямих слідів участі російської влади у вбивстві Кузьмінова поки знайти не вдалося.

«Тут, в Іспанії, не заведено розстрілювати когось, використовуючи велику кількість куль. Це вказує на організовану злочинність, на професіоналів», — сказав шеф поліцейського управління Вільяхойоси Пепе Альварес, передає The New York Times.

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