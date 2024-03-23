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В МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье

09:06, 23 марта 2024
МИД категорически отрицает причастность Украины к стрельбе в ТЦ «Крокус Сити Холл».
В МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье
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В Министерстве иностранных дел Украины категорически отвергли обвинения, которые начали звучать от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в ТЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Заявление МИД было сделано на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве заявили, что такие обвинения являются спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создание условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества.

«Российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году. Для путинской диктатуры нет красных линий. Она готова убивать своих граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток», - заявляют в ведомстве.

В МИД также призвали международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии.

Ранее в США заявили о причастности ИГИЛ к стрельбе в «Крокус Сити Холл».

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