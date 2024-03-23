США нанесли авиаудары по подземным хранилищам хуситов в Йемене

Авиаудары были нанесены сразу по трем подземным хранилищам хуситов.

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Несколько истребителей с авианосца ВМС США «Дуайт Д. Эйзенхауэр» нанесли удары по трем подземным хранилищам хуситов в районах Йемена, передает The Times of Israel.

По словам американского чиновника, корабль сейчас находится в Красном море.

Отмечается, что удары были слышны в йеменской столице Сане. После взрывов над городом поднимался дым.

Официальных подтверждений о пострадавших или происхождении взрывов нет. Йеменский телеканал «Аль-Масира», который связан с хуситами, сообщает об ударах, наносимых по городу.

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