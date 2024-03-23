США завдали авіаудари по підземним сховищам хуситів у Ємені

Авіаудари були нанесені одразу по трьом підземними сховищами хуситів.

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Декілька винищувачів з авіаносця ВМС США «Дуайт Д. Ейзенхауер» завдали удари по трьох підземних сховищах хуситів у районах Ємену, передає The Times of Israel.

За словами одного з американських чиновників, корабель зараз перебуває у Червоному морі.

Зазначається, що удари було чути у єменській столиці Сані. Після вибухів над містом здіймався дим.

Офіційних підтверджень щодо постраждалих чи походження вибухів немає. Єменський телеканал «Аль-Масіра», пов'язаний із хуситами, повідомляв про удари, що завдавались по місту.

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