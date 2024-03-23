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  1. В мире

В США подтвердили причастность ИГИЛ к стрельбе в «Крокус Сити Холл»

08:12, 23 марта 2024
У американской разведки есть подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт.
В США подтвердили причастность ИГИЛ к стрельбе в «Крокус Сити Холл»
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В США подтвердили причастность террористов ИГИЛ к стрельбе в торговом центре «Крокус Сити Холл» в российском городе Красногорске, которая произошла 23 марта, передает The New York Times.

Американские контртеррористические спецслужбы сообщили, что после периода относительного затишья Исламское государство пытается увеличить количество внешних атак.

Большую часть этих планов в Европе удалось сорвать, что дало основания считать, что возможности группировки уменьшились.

 «ИГИЛ была зациклена на россии в течение последних двух лет, часто критикуя владимира путина в своей пропаганде… ИГИЛ обвиняет Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, ссылаясь на интервенции Москвы в Афганистане, Чечне и Сирии». — сказал Колин Кларк, аналитик по вопросам борьбы с терроризмом в Soufan Group.

 «У американской разведки есть подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях», - пишет издание CBS News.

Кроме того, американское официальное лицо подтвердило, что США предоставляло разведданные россии о потенциальной атаке в рамках «Долга о предупреждении» - обязательстве между разведывательными службами.

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