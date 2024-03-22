В работе Telegram произошел сбой: что известно

Сбой в работе Telegram затронул пользователей по всему миру.

Фото: golos.ua

В пятницу, 22 марта, в мессенджере Telegram наблюдаются проблемы в работе. Об этом сообщил портал Downdetector.

Сбой затронул пользователей по всему миру, но особенно остро ощущался в Европе, Южной Америке и некоторых частях Азии.

42% пользователей, которые сообщили о проблеме, заявили, что у них не работает приложение.

40% не могли подключиться к серверу, а у 18% заявили о невозможности отправлять и получать сообщения.

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