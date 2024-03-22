Требовал взятку за принятие в эксплуатацию объекта: в Сумской области разоблачили чиновника ГИАГ

Правоохранители задержали исполняющего обязанности начальника Управления ГИАГ в Сумской области.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины сообщила, что правоохранители задержали исполняющего обязанности начальника Управления ГИАГ в Сумской области за совершение коррупционного правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что он требовал взятку за принятие в эксплуатацию объекта строительства в регионе.

В ГИАГ заявили, что готовы сотрудничать со следствием по установлению фактов совершения правонарушения в полном объеме, а также для предупреждения подобных преступлений.

«Мы придерживаемся принципа нулевой толерантности к коррупции и подчеркиваем, что у Инспекции нет места для взяточников», - заявляют в ведомстве.

Также в ГИАГ добавили, что подготовили приказ об отстранении сотрудника от работы с последующим увольнением с занимаемой должности.

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет и конфискацию имущества.

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