«Это у вас что попало! Это не что попало, а моя позиция» — как Совет правосудия утверждал изменения в собственном Секретариате

В Секретариате Высшего совета правосудия создадут новые подразделения, однако удовлетворенными остались не все.

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Высший совет правосудия 21 марта 2024 года утвердил изменения в структуру Секретариата ВСП.

Соответствующее решение было обусловлено, в частности, рядом законодательных изменений последнего времени, в результате которых в структуре ВСП возникла необходимость создания новых структурных подразделений.

Что планировали создать в Секретариате ВРП

К примеру, учитывая создание Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), возникла необходимость создания отдела, который будет заниматься и вопросами организационного и финансового обеспечения СДИ.

Также возникла необходимость создания отдельного отдела, в котором будут сосредоточены все помощники членов ВСП, учитывая их перевод из государственной службы в патронатную службу.

Кроме того, в ВСП планировали ввести должность заместителя руководителя Секретариата ВСП по вопросам цифровизации.

А из-за большой загруженности НАБУ и НАПК, в ВСП решили создать собственное аналитическое подразделение, которое будет помогать ВСП с проведением специальных проверок относительно кандидатов на те или иные должности.

Кроме того, необходимость организационных изменений в Секретариате ВСП обусловлена ​​и необходимостью избежать дублирования функций между некоторыми отделами Секретариата.

Эмоции через край

Впрочем, обсуждение указанных изменений на заседании ВСП прошло крайне эмоционально.

Рассмотрение вопроса началось с перепалки между председателем ВСП Григорием Усиком и членом Совета правосудия Виталием Салиховым.

Дело в том, что из-за особенностей «внутренних отношений» в ВСП над разработкой изменений в структуре Секретариата ВСП фактически работали две рабочие группы.

Позицию первой рабочей группы, разработавшей свой вариант проекта изменений в структуру Секретариата ВСП, представлял Виталий Салихов.

Однако, как сообщил председатель ВСП Григорий Усик, по каким-то причинам указанная рабочая группа не сообщала ему о своей деятельности и соответствующих наработках.

«Я надеялся, что как руководитель Совета правосудия буду хотя бы ознакомлен с наработками рабочей группы. Я считаю, что мне должны были как-то сообщить о том, каково вообще видение новой структуры Секретариата ВСП. Но никакого приглашения мне не поступило. Видимо, рабочая группа считала необходимым действовать именно так, фактически устранив меня от этих вопросов», - сообщил членам ВСП Григорий Усик.

Он добавил, что, учитывая сложившуюся ситуацию, он попросил руководителя Секретариата ВСП Михаила Шумило проработать изменения в структуре Секретариата ВСП, но уже с учетом, как позиции председателя ВСП, так и видения проблемы Секретариатом ВСП.

«Я не мог просто сидеть и ждать. Я изложил свое видение и попросил Секретариат проработать вопрос о внесении соответствующих изменений в структуру Секретариата», - рассказал Григорий Усик членам ВСП.

В ответ Виталий Салихов отметил, что наработки первой рабочей группы были вовремя разосланы всем членам ВСП, а Григорию Усику необходимо просто зайти в свою электронную почту и найти соответствующий файл.

Также Виталий Салихов отметил, что проект предложений «группы Усика» не содержит ни финансового обоснования предложенных изменений, ни определения штатной численности новых отделов Секретариата ВСП.

Услышав, что предложение изменений в структуру Секретариата, за которую было предложено проголосовать, не содержит определения нового штатного расписания, член ВСП Николай Мороз предложил другим членам ВСП голосовать за соответствующие изменения только в случае предоставления членам ВСП нового штатного расписания.

После этого между Григорием Усиком и Николаем Морозом произошел несколько странный диалог.

«Это у вас что попало!», - отреагировал на предложение коллеги глава ВСП.

«Это не что попало, Григорий Иванович, а моя позиция. Как члена Совета правосудия», – не остался в долгу Николай Мороз.

Впрочем, предложение Виталия Салихова пока отложить рассмотрение вопроса, не набрало необходимого количества голосов. «За» отложение рассмотрения вопроса проголосовали только члены ВСП Виталий Салихов, Сергей Бурлаков, Инна Плахтий и Александр Сасевич.

Следующим голосованием Высший совет правосудия все же утвердил изменения в структуру Секретариата ВСП.

Что изменится в Секретариате ВСП

Как конкретно будет выглядеть новая структура Высшего совета правосудия, пока не совсем понятно, поскольку по состоянию на 22 марта соответствующее решение ВСП еще не было обнародовано.

Впрочем, как сообщалось на заседании Совета правосудия, в составе ВСП появятся:

отдел организационного обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов

аналитический отдел, который будет обеспечивать ВСП всей необходимой информацией вместо НАПК и НАБУ

помощники членов ВСП будут сосредоточены в одном отделе – отделе обеспечения реализации полномочий членов Высшего совета правосудия

еще четыре отдела Секретариата будут объединены в два

Вместе с тем, должности заместителя руководителя ВСП по цифровизации в штате Секретариата не будет. Главная причина – отсутствие должного финансирования.

Соответствующий специалист по цифровизации будет работать в Управлении информационных технологий и защиты информации Секретариата ВСП.

Также не получило поддержки предложение создать в составе ВСП Управление по вопросам организации и финансового обеспечения деятельности судов и органов судебной власти. Предполагалось, что в указанном Управлении будут действовать два отдела, которые будут решать бюджетные вопросы судебной власти, взаимодействовать с ГСА, органами судейского управления, заниматься проблемами ЕСИТС, Службы судебной охраны и т. д.

Автор Вячеслав Хрипун

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