«Це у вас що попало! Це не що попало, а моя позиція» — як Рада правосуддя затверджувала зміни у власному Секретаріаті

У Секретаріаті Вищої ради правосуддя створять нові підрозділи, однак задоволеними залишилися не всі.

Джерело фото - ВРП

Вища рада правосуддя 21 березня 2024 року затвердила зміни до структури Секретаріату ВРП.

Відповідне рішення було обумовлено, зокрема, низкою законодавчих змін останнього часу, внаслідок яких у структурі ВРП виникла необхідність створення нових структурних підрозділів.

Що планували створити в Секретаріаті ВРП

Наприклад, з огляду на створення Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), виникла необхідність створення відділу, який буде займатися і питаннями організаційного та фінансового забезпечення СДІ.

Також виникла необхідність створення окремого відділу, в якому будуть зосереджені усі помічники членів ВРП з огляду на їх переведення з державної у патронатну службу.

Крім того, у ВРП планували запровадити посаду заступника керівника Секретаріату ВРП з питань цифровізації.

А через велику завантаженість НАБУ і НАЗК, у ВРП вирішили створити власний аналітичний підрозділ, якій буде допомагати ВРП з проведенням спеціальних перевірок щодо кандидатів на ті чи інші посади.

Крім того, необхідність організаційних змін у Секретаріаті ВРП обумовлена і необхідністю уникнення дублювання функцій між деякими відділами Секретаріату.

Емоції через край

Втім, обговорення зазначених змін на засіданні ВРП відбулося вкрай емоційно.

Розгляд питання розпочався з перепалки між головою ВРП Григорієм Усиком та членом Ради правосуддя Віталієм Саліховим.

Справа в тому, що через особливості «внутрішніх відносин» у ВРП, над розробкою змін у структурі Секретаріату ВРП фактично працювали дві робочі групи.

Позицію першої робочої групи, яка розробила свій варіант проекту змін до структури Секретаріату ВРП, представляв Віталій Саліхов.

Однак як повідомив голова ВРП Григорій Усик, з якихось причин зазначена робоча група не повідомляла йому про свою діяльність і відповідні напрацювання.

«Я сподівався, що як керівник Ради правосуддя, буду хоча б ознайомлений з напрацюваннями робочої групи. Я вважаю, що мені мали якось повідомити про те, яким взагалі є бачення нової структури Секретаріату ВРП. Але жодного запрошення мені не надійшло. Мабуть робоча група вважала за необхідне діяти саме так, фактично відсторонивши мене від цих питань», - повідомив членам ВРП Григорій Усик.

Він додав, що з огляду на ситуацію, що склалася, він попросив керівника Секретаріату ВРП Михайла Шумила опрацювати зміни в структурі Секретаріату ВРП, але вже з урахуванням як позиції голови ВРП, так і бачення проблеми Секретаріатом.

«Я не міг просто сидіти та чекати. Я виклав своє бачення і попросив Секретаріат опрацювати питання внесення відповідних змін у структуру Секретаріату», - розповів Григорій Усик членам ВРП.

У відповідь Віталій Саліхов зазначив, що напрацювання першої робочої групи були вчасно розіслані усім членам ВРП, а Григорію Усику необхідно просто зайти у свою електронну пошту і знайти там відповідний файл.

Також Віталій Саліхов зазначив, що проект пропозицій «групи Усика» не містить ані фінансового обґрунтування запропонованих змін, ані визначення штатної чисельності нових відділів Секретаріату ВРП.

Почувши, що пропозиція змін до структури Секретаріату, за яку було запропоновано проголосувати, не містить визначення нового штатного розкладу, член ВРП Микола Мороз запропонував іншим членам ВРП голосувати за відповідні зміни тільки у випадку надання членам ВРП нового штатного розкладу.

Після цього між Григорієм Усиком та Миколою Морозом відбувся дещо дивний діалог.

«Це у вас що попало!», - відреагував на пропозицію колеги голова ВРП.

«Це не що попало, Григорій Іванович, а моя позиція. Як члена Ради правосуддя», - не залишився у боргу Микола Мороз.

Втім, пропозиція Віталія Саліхова поки що відкласти розгляд питання не набрала необхідної кількості голосів. «За» відкладення розгляду питання проголосували лише члени ВРП Віталій Саліхов, Сергій Бурлаков, Інна Плахтій та Олександр Сасевич.

Відтак, наступним голосуванням Вища рада правосуддя все ж затвердила зміни до структури Секретаріату ВРП.

Що зміниться у Секретаріаті ВРП

Як конкретно буде виглядати нова структура Вищої ради правосуддя поки що не зовсім зрозуміло, оскільки станом на 22 березня відповідне рішення ВРП ще не було оприлюднене.

Втім, як було повідомлено на засіданні Ради правосуддя, у складі ВРП з’являться:

відділ організаційного забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів

аналітичний відділ, який буде забезпечувати ВРП всією необхідною інформацією замість НАЗК та НАБУ

помічники членів ВРП будуть зосереджені в одному відділі - відділі забезпечення реалізації повноважень членів Вищої ради правосуддя

ще чотири відділи Секретаріату будуть об’єднані в два

Разом з тим, посади заступника керівника ВРП з питань цифровізації у штаті Секретаріату не буде. Головна причина – відсутність належного фінансування.

Відповідний спеціаліст з питань цифровізації буде працювати в Управлінні інформаційних технологій та захисту інформації Секретаріату ВРП.

Також не отримала підтримки пропозиція створити у складі ВРП Управління з питань організації та фінансового забезпечення діяльності судів та органів судової влади. Пропонувалося, що в зазначеному Управлінні будуть діяти два відділи, які будуть вирішувати бюджетні питання судової влади, взаємодіяти з ДСА, органами суддівського врядування, опікуватися проблемами ЄСІТС, Служби судової охорони тощо.

Автор В’ячеслав Хрипун

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