«Свідома провокація спецслужб путіна»: у ГУР зробили заяву щодо теракту у Підмосков'ї

У ГУР заявили, що про провокацією режиму путіна раніше попереджала міжнародна спільнота.

Як відомо, 22 березня в торговому центрі «Крокус сіті Холл» під Москвою сталася стрілянина.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Про це він сказав у коментарі «УП».

«Це свідома провокація спецслужб путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити», - заявив Юсов.

За даними ЗМІ, у Підмосков'ї вбито близько 50 осіб, понад сто поранено.

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