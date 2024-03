У Кейт Міддлтон діагностували рак

У п'ятницю, 22 березня, Кейт Міддлтон повідомила, що у неї діагностували рак, вона на ранній стадії лікування. Про своє захворювання принцеса Уельська повідомила у відеозверненні у соцмережі X (Twitter).

Вона зазначила, що ця новина для неї стала величезним шоком.

«У січні я перенесла серйозну операцію на черевній порожнині в Лондоні, і тоді вважалося, що моє захворювання не було раковим… Операція минула успішно. Однак аналізи після операції показали, що рак все ж таки був. Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування», — розповіла вона.

Дружина принца Вільяма додала, що він був поруч із нею і заспокоював. Також Кейт зазначила, що зараз вона зосередилася на повному одужанні, а для цього сім'ї потрібен час та приватність.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK