Трамп ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ за два тижні

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів ухвалить «дуже важливе рішення», якщо війна Росії проти України не буде врегульована.

«Я піду тим чи іншим шляхом. Дізнаємося про це за два тижні… Я прийму дуже важливе рішення через два тижні, якщо війна в Україні не буде врегульована», — сказав Трамп.

Він зазначив, що розглядає різні варіанти, зокрема запровадження санкцій або навіть відмову від будь-яких дій. Також політик заявив, що планує встановити, «чия це провина», якщо сторони не досягнуть угоди.

«Я знаю, що роблю», — додав Трамп.

Водночас він сказав, що висловив невдоволення ударом РФ по американському заводу в Закарпатті.

Зауважимо, що ще вчора президент США заявив, що протягом двох тижнів буде відомо, чи буде мир в Україні. А в разі чого, за його словами, можливо, доведеться «обрати інший підхід».

Як пише Sky News, Дональд Трамп висловився щодо ймовірної зустрічі президентів України та Росії. Він порівняв Володимира Путіна та Володимира Зеленського з «олією та оцтом», зазначивши, що вони «не дуже ладнають».

«Ми побачимо, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Знаєте, це трохи як олія та оцет. Вони не дуже ладнають, з очевидних причин», — заявив Трамп.

Він також додав, що не хотів би бути присутнім на такій зустрічі: «Але ми побачимо. А потім побачимо, чи доведеться мені там бути. Я б вважав за краще не бути».

