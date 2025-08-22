У Кам’янці-Подільському адвокатка вимагала $8 тисяч за допомогу в перетині кордону — її судитимуть

Жінка вимагала хабар за сприяння у переправленні чоловіка за кордон через оформлення фіктивної інвалідності для його дружини.

У Кам’янці-Подільському перед судом постане адвокатка, яка сприяла в переправленні осіб через державний кордон. Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Фігурантка обіцяла своєму клієнтові вплинути на членів експертної команди з повсякденного функціонування особи для присвоєння його дружині групи інвалідності, щоб в подальшому чоловік міг вільно виїжджати за кордон.

Свої послуги 51-річна жінка оцінила у 8 тисяч доларів.

Затримали адвокатку під час отримання нею зазначеної суми.

Наразі слідчі поліції вже завершили розслідування за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Матеріали передали на розгляд суду.

Згідно санкції статей обвинуваченій загрожує до 9 років ув’язнення.

