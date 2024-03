У Кейт Миддлтон диагностировали рак

В пятницу, 22 марта, Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали рак, она на ранней стадии лечения. О своем заболевании принцесса Уэльская сообщила в видеообращении в соцсети X (Twitter).

Она отметила, что эта новость для нее стала огромным шоком.

«В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и тогда считалось, что мое заболевание не было раковым… Операция прошла успешно. Однако анализы после операции показали, что рак все же был. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранних стадиях этого лечения», — рассказала она.

Жена принца Уильяма добавила, что он был рядом с ней и успокаивал. Также Кейт отметила, что сейчас она сосредоточилась на полном выздоровлении, а для этого семье нужно время и приватность.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK