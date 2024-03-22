«Сознательная провокация спецслужб путина»: в ГУР сделали заявление относительно теракта в Подмосковье

В ГУР заявили, что о провокации режима путина ранее предупреждало международное сообщество.

Как известно, 22 марта в торговом центре «Крокус сити Холл» под Москвой произошла стрельба.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима путина, о которой предупреждало международное сообщество. Об этом он сказал в комментарии «УП».

«Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить», – заявил Юсов.

По данным СМИ, в Подмосковье убиты около 50 человек, более ста ранены.

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