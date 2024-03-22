Под Москвой неизвестные устроили стрельбу в ТЦ: много погибших, видео

В торговом центре «Крокус сити Холл», что в российском Красногорске, произошла стрельба.

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В пятницу 22 марта, в торговом центре «Крокус сити Холл» под Москвой произошла стрельба. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших. Видео с места инцидента публикуют в соцсетях.

По словам очевидцев, около 10 человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия.

Отмечается что в результате инцидента пострадало 35 человек.

Также стало известно, что в результате стрельбы могли погибнуть 15 человек. Торговый центр загорелся, над ним видны клубы черного дыма.

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