Вимагав хабар за прийняття в експлуатацію обʼєкта: на Сумщині викрили посадовця ДІАМ

Правоохоронці затримали виконуючого обовʼязки начальника Управління ДІАМ у Сумській області.

Державна інспекція архітектури та містобудування України повідомила, що правоохоронці затримали виконуючого обовʼязки начальника Управління ДІАМ у Сумській області за вчинення корупційного правопорушення. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що він вимагав хабар за прийняття в експлуатацію обʼєкта будівництва в регіоні.

У ДІАМ заявили, що готові співпрацювати зі слідством для встановлення фактів вчинення правопорушення у повному обсязі, а також для попередження подібних злочинів.

«Ми дотримуємось принципу нульової толерантності до корупції та підкреслюємо, що в Інспекції немає місця для хабарників», - заявляють у відомстві.

Також у ДІАМ додали, що підготували наказ про відсторонення співробітника від роботи із подальшим звільненням із займаної посади.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років та конфіскацію майна.

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