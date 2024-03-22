У роботі Telegram стався збій: що відомо

Збій у роботі Telegram торкнувся користувачів у всьому світі.

Фото: golos.ua

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У п'ятницю, 22 березня, у месенджері Telegram спостерігаються проблеми у роботі. Про це повідомив портал Downdetector.

Збій торкнувся користувачів по всьому світу, але особливо гостро відчувався у Європі, Південній Америці та деяких частинах Азії.

42% користувачів, які повідомили про проблему, заявили, що у них не працює додаток.

40% не могли підключитися до сервера, а 18% заявили про неможливість надсилати та отримувати повідомлення.

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