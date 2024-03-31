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В рф офіційно звинуватили Україну у теракті в «Крокус Сіті»

19:56, 31 березня 2024
Окремо рф вимагає арешту очільника Служби безпеки України Василя Малюка.
В рф офіційно звинуватили Україну у теракті в «Крокус Сіті»
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У росії офіційно звинуватили Україну в теракті в «Крокус сіті». Заяву опубліковано на сайті міністерства закордонних справ країни-окупанта.

Там стверджують, що стрілянина в «Крокус Сіті Холі» — це не перша терористична атака проти росії за останній час, а сліди «всіх цих злочинів» нібито ведуть до України.

рф вимагає від України «припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності та виплатити компенсації постраждалим».

Окремо рф вимагає арешту очільника Служби безпеки України Василя Малюка, який, за словами росіян, «цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року, що розкрив деталі організації інших терактів у росії».

Нагадаємо, у ГУР відреагували на заяву фсб, що підозрювані у стрялянині в «Крокус Сіті Хол» нібито хотіли втекти до України.

Крім того, в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

Також раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

Додамо, в Офісі Президента заявили, що спроби рф підключити Україну до теракту – абсолютно неспроможні.

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