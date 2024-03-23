У ГУР відреагували на заяву фсб, що підозрювані у стрялянині в «Крокус Сіті Хол» нібито хотіли втекти до України

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що заяви фсб розраховані на зазомбоване російське населення.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відкинули звинувачення росії в тому, що стрільці, які скоїли теракт у Підмосков'ї, нібито мали намір виїхати в Україну.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі «РБК-Україна» повідомив, що заява фсб і ця інформація, звичайно, це нісенітниця.

«Ці заяви фсб розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Уявити собі, що після понад двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують у прикордонні регіони, які найбільше насичені зараз силовиками, спецслужбами і власне військовими, я думаю, що тут коментарі зайві», - сказав він.

Представник ГУР наголосив, що звинувачення ФСБ - це «брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався».

Раніше в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

Також раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

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