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В ГУР отреагировали на заявление фсб, что подозреваемые в стрельбе в «Крокус Сити Холл» якобы хотели бежать в Украину

13:37, 23 марта 2024
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что заявления фсб рассчитаны на зазомбированное российское население.
В ГУР отреагировали на заявление фсб, что подозреваемые в стрельбе в «Крокус Сити Холл» якобы хотели бежать в Украину
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В Главном управлении разведки Минобороны Украины отвергли обвинения россии в том, что стрелки, совершившие теракт в Подмосковье, якобы намеревались уехать в Украину.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии «РБК-Украина» сообщил, что заявление фсб и эта информация, конечно, это чушь.

«Эти заявления фсб рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное российское население. Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии излишни», - сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что обвинение фсб – это «ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил».

Ранее в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

Также ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».

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