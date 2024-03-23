В Киеве в тоннеле по улице Елены Телиги частично ограничили движение транспорта

Полосное ограничение в обоих направлениях осуществляется в связи с очисткой ливневостоков.

В субботу, 23 марта, частично ограничено движение транспорта в тоннеле по ул. Елены Телиги, 23. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Полосное ограничение в обоих направлениях осуществляется в связи с чисткой ливнестоков и ливнеприемной системы.

Киевлян призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.

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