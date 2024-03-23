Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
У НАБУ поинтересовались, сколько рабочих дней фактически работал судья Верховного Суда Виктор Пророк и действительно ли он в составе ДФТГ

Национальное антикоррупционное бюро направило запрос в Верховный Суд относительно того, ходит ли судья Верховного Суда Виктор Пророк на работу и чем подтверждается его пребывание в составе ДФТГ.

Парламент рассмотрит законопроект об обязательном декларировании иностранного гражданства кандидатами на государственные должности

В частности, предлагается установить, что в Службу дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия не может быть принято лицо, имеющее гражданство иностранного государства.

Верховный Суд объяснил, какие судебные эксперты могут привлекаться к проведению судебных экспертиз

При каких условиях к судебным экспертизам, кроме проводимых исключительно государственными специализированными учреждениями, могут привлекаться также судебные эксперты, не являющиеся работниками этих учреждений – позиция Верховного Суда.

Родственник фигурантки дела о коррупционном правонарушении завещал судье свое движимое имущество

На судью снова составили завещание, чтобы создать конфликт интересов.

ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей в предоставлении рекомендаций: что происходит

Если кандидат долго не работает или не может объяснить, откуда у его родных деньги на дорогой автомобиль, то шансы стать судьей существенно снижаются.

  1. В Украине

В Киеве в тоннеле по улице Елены Телиги частично ограничили движение транспорта

14:13, 23 марта 2024
Полосное ограничение в обоих направлениях осуществляется в связи с очисткой ливневостоков.
В Киеве в тоннеле по улице Елены Телиги частично ограничили движение транспорта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 23 марта, частично ограничено движение транспорта в тоннеле по ул. Елены Телиги, 23. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Полосное ограничение в обоих направлениях осуществляется в связи с чисткой ливнестоков и ливнеприемной системы.

Киевлян призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду