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  1. В мире

Мужчина, которого чипировала компания Илона Маска Neuralink, написал пост силой мысли

16:55, 23 марта 2024
Первый пост в соцсети сделан силой мысли с использованием устройства Telepathy.
Мужчина, которого чипировала компания Илона Маска Neuralink, написал пост силой мысли
Фото: dailymail.co.uk
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Пациент компании Neuralink американского миллиардера Илона Маска, разрабатывающей нейроимпланты для вживления в мозг, написал свой первый пост в соцсети X (бывший Twitter) с помощью силой мысли. Об этом сообщил Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Первый пост, сделанный силой мысли, с использованием устройства Telepathy от Neuralink!», – заявил миллиардер.

С этим комментарием он совершил репост записи со страницы первого обладателя мозгового чипа Нолана Арбо.

«Twitter забанил меня, распознав во мне бота, но Х и Илон Маск восстановили страницу, потому что так оно и есть», – говорится в сообщении.

Ранее компания Илона Маска Neuralink показала, как ее пациент смог перемещать курсор силой мысли.

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