Зарегистрироваться на НМТ теперь можно с помощью Дії: видеоинструкция

Регистрация на НМТ-24 проходит до 11 апреля включительно.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что зарегистрироваться на НМТ теперь можно с помощью Дії – для этого нужно иметь в приложении ID-карту или загранпаспорт.

Как это сделать?

На сайте регистрации нажимаете кнопку «Начать регистрацию». Выберите опцию «Создать с помощью Дії». Нажмите на QR-код или сканируете его камерой смартфона, на котором установлено Дія и подтверждаете отправку копии паспорта Дія.Підпис. В сервисе регистрации заполняете короткую стандартную форму и отправляете ее на обработку в региональный центр оценки качества образования. Ожидаете сообщения об успешной регистрации.

Также отныне для входа в персональный кабинет можно использовать Дія.Підпис. Для этого перейдите на страницу персонального кабинета, выберите вариант «Вход с помощью приложения Дія», нажмите QR-код или сканируете его камерой своего смартфона, на котором есть Дія, и пройдите проверку за фото.

Регистрация на НМТ-24 продлится до 11 апреля включительно.

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