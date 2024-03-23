Пограничники разоблачили мужчину, который выдавал себя за грузина и хотел уехать за границу

Псевдоиностранца обнаружили при пересечении границы.

Фото: dpsu.gov.ua

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в пункте пропуска «Могилев-Подольский» обнаружили гражданина Украины, который планировал пересечь границу по чужому документу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

23-летний мужчина в качестве основания для выезда за границу предоставил свидетельство на возвращение в Грузию.

Как выяснилось, свидетельство содержит признаки подделки и не соответствует установленному образцу. Также мужчина признался, что для получения этого документа воспользовался услугами одного из мессенджеров. Отправив свое фото интернет-дельцам последние изготовили ему документ с учредительными данными гражданина Грузии.

За эту услугу он заплатил 2000 долларов США.

Пограничники сообщили, что гражданину отказали в пересечении границы, а об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины «Использование заведомо подложного документа» пограничники направили сообщение в Нацполицию.

Ранее сообщалось, что на границе со Словакией украинец пытался притвориться нигерийцем.

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