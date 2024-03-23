На автодороге Киев-Одесса произошла автотроща: есть погибший и пострадавшие

Автомобиль Fiat на большой скорости врезался в ВАЗ.

В субботу, 23 марта, на 34 км автодороги Киев-Одесса произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, водитель автомобиля Fiat, двигавшийся в правой крайней полосе, не успел среагировать на автомобиль ВАЗ, который стоял в той части дороги под управлением 73-летнего мужчины. Это привело к столкновению транспортных средств.

В результате происшествия водитель ВАЗ погиб на месте, а его 74-летнюю пассажирку доставили в больницу с предварительным диагнозом травмы головы. Водителя Fiat госпитализировали с переломом ноги.

В полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное производство (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия.

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