Переход на летнее время в Украине: когда нужно переводить часы

Совсем скоро украинцам нужно будет перевести стрелки на час вперед.

Фото: sq.com.ua

В Украине ежегодно переводят время дважды в год. Уже через неделю состоится переход на летнее время — стрелки на часах нужно будет перевести на один час вперед.

Украина переводит время в последнее воскресенье марта. В этом году переход состоится в ночь с 30 на 31 марта. В три часа ночи переводят часы с 03:00 на 04:00.

Важно отметить, что на большинстве смартфонов эта опция автоматическая. То есть ждать 03:00 для этой процедуры не нужно.

Напомним, осенью стрелки часов переводят час назад. Таким образом мы переходим на зимнее время.

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