Перехід на літній час в Україні: коли потрібно переводити годинник

Незабаром українцям потрібно буде перевести стрілки годинника на годину вперед.

Фото: sq.com.ua

В Україні щороку переводять час двічі на рік. Вже за тиждень відбудеться перехід на літній час — стрілки на годиннику потрібно буде перевести на одну годину вперед.

Україна переводить час в останню неділю березня. Цього року перехід відбудеться у ніч із 30 на 31 березня. О третій годині ночі переводять годинник з 03:00 на 04:00.

Важливо, що на більшості смартфонів ця опція автоматична. Тобто чекати до третьої години для цієї процедури не потрібно.

Нагадаємо, восени стрілки годинника переводять на годину назад. Таким чином, ми переходимо на зимовий час.

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