Львівський обласний ТЦК та СП отримав нового очільника

Денис Сахацький став новим начальником Львівського обласного ТЦК.

Фото: t1news.tv

Начальником Львівського обласного ТЦК та СП призначили Дениса Сахацького. Про нове кадрове призначення у п’ятницю, 22 березня, повідомило видання Zaxid.net, посилаючись на власні джерела. Також про це призначення повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у соцмережах.

Наразі у ТЦК не коментують призначення нового керівника.

Попередник Дениса Сахацького Артур Ніязов перебував на посаді керівника Львівського ОТЦК та СП з жовтня минулого року.

Що відомо про Дениса Сахацького

Полковник Денис Сахацький служив у 24-й Яворівській окремій механізованій бригаді. У березні 2023 року він був призначений на посаду начальника Тернопільського ОТЦК та СП.

До цього працював заступником львівського військового комісара.

Також він є учасником громадської організації «Асоцiацiя учасникiв бойових дiй та ветеранiв 24-ї окремої механiзованої бригади».

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