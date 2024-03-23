В Україні створили Центр авіації СБУ

СБУ сама запропонувала Кабміну створити бюджетну установу Центр авіації СБУ.

В п’ятницю, 22 березня, Кабінет міністрів під час засідання погодив створення Центру авіації Служби безпеки України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, запропонувала створити бюджетну установу Центр авіації СБУ сама Служба безпеки та направила свою ініціативу уряду.

Більш детальних подробиць щодо Центру авіації Мельничук не розкрив.

Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко зауважив, що у пояснювальній записці вказано, що ця установа буде виконувати завдання, які були поставлені СБУ для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму.

«Особливо при виконанні завдань в районах ведення бойових дій, спільно із ЗСУ та іншими військовими формуваннями», - додав він.

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