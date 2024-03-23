В Украине создали Центр авиации СБУ

СБУ сама предложила Кабмину создать бюджетное учреждение Центр авиации СБУ.

В пятницу, 22 марта, Кабинет Министров на заседании согласовал создание Центра авиации Службы безопасности Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, предложила создать бюджетное учреждение Центр авиации СБУ сама Служба безопасности и направила свою инициативу правительству.

Более подробных подробностей по Центру авиации Мельничук не раскрыл.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что в пояснительной записке указано, что это учреждение будет выполнять задачи, которые были поставлены СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, прекращения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма.

«Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий, совместно с ВСУ и другими военными формированиями», - добавил он.

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