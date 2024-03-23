Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Родственник фигурантки дела о коррупционном правонарушении завещал судье свое движимое имущество

На судью снова составили завещание, чтобы создать конфликт интересов.

ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей в предоставлении рекомендаций: что происходит

Если кандидат долго не работает или не может объяснить, откуда у его родных деньги на дорогой автомобиль, то шансы стать судьей существенно снижаются.

Верховный Суд высказался о применении института освобождения от отбывания наказания с испытанием, если лицо обвинялось по статье 191 УК

Верховный Суд: совершение лицом преступления, предусмотренного соответствующей частью ст. 191 УК, путем злоупотребления служебным положением, делает невозможным применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием, ведь такое деяние считается коррупционным.

Депутаты предлагают запретить усыновление лицами, ставящими под угрозу право Украины на независимость

Как указывают депутаты, необходимо сделать невозможным передачу детей на воспитание лицам, привлеченным к ответственности за коллаборационную деятельность, и лицам, подрывающим национальную безопасность Украины.

Кто получит отсрочку от мобилизации – стало известно, какие поправки к законопроекту о мобилизации согласовал Комитет

Комитет определился с вопросом, кто из лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, получит отсрочку от мобилизации.

  1. В мире

США предупреждали рф о том, что ИГИЛ готовит террористическое нападение

11:30, 23 марта 2024
Правительство США располагало информацией о запланированной террористической атаке в Москве и передавало ее рф.
США предупреждали рф о том, что ИГИЛ готовит террористическое нападение
Фото из соцсетей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».

«У американской разведки есть подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях», - пишет издание CBS News.

Кроме того, в США подтвердили, что страна предоставляла рф разведданные о потенциальной атаке в рамках «Долга о предупреждении» - обязательстве между разведывательными службами.

По словам представителя Совета национальной безопасности США Эдриены Уотсон, ранее в этом месяце «правительство США располагало информацией о запланированной террористической атаке в Москве, потенциально нацеленной на большие собрания, включая концерты, что побудило Госдепартамент выпустить публичное предупреждение американцам в россии».

 «Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии со своей давней политикой «Долга о предупреждении», — сказала Уотсон.

Тогда российский диктатор владимир путин заявлял, что информация официальных западных структур о возможных терактах в рф является провокацией.

 «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», - заявлял путин.

Ранее в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду