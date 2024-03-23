США предупреждали рф о том, что ИГИЛ готовит террористическое нападение

Как ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».
«У американской разведки есть подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях», - пишет издание CBS News.
Кроме того, в США подтвердили, что страна предоставляла рф разведданные о потенциальной атаке в рамках «Долга о предупреждении» - обязательстве между разведывательными службами.
По словам представителя Совета национальной безопасности США Эдриены Уотсон, ранее в этом месяце «правительство США располагало информацией о запланированной террористической атаке в Москве, потенциально нацеленной на большие собрания, включая концерты, что побудило Госдепартамент выпустить публичное предупреждение американцам в россии».
«Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии со своей давней политикой «Долга о предупреждении», — сказала Уотсон.
Тогда российский диктатор владимир путин заявлял, что информация официальных западных структур о возможных терактах в рф является провокацией.
«Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», - заявлял путин.
Ранее в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.
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