Правительство США располагало информацией о запланированной террористической атаке в Москве и передавало ее рф.

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Как ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».

«У американской разведки есть подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях», - пишет издание CBS News.

Кроме того, в США подтвердили, что страна предоставляла рф разведданные о потенциальной атаке в рамках «Долга о предупреждении» - обязательстве между разведывательными службами.

По словам представителя Совета национальной безопасности США Эдриены Уотсон, ранее в этом месяце «правительство США располагало информацией о запланированной террористической атаке в Москве, потенциально нацеленной на большие собрания, включая концерты, что побудило Госдепартамент выпустить публичное предупреждение американцам в россии».

«Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии со своей давней политикой «Долга о предупреждении», — сказала Уотсон.

Тогда российский диктатор владимир путин заявлял, что информация официальных западных структур о возможных терактах в рф является провокацией.

«Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», - заявлял путин.

Ранее в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

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