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Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

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Верховний Суд висловився щодо застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо особу обвинувачували за статтею 191 КК

Верховний Суд: вчинення особою злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 191 КК, шляхом зловживання службовим становищем, унеможливлює застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, адже таке діяння вважається корупційним.

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  1. У світі

США попереджали рф про те, що ІДІЛ готує терористичний напад

11:30, 23 березня 2024
Уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві та передавав її рф.
США попереджали рф про те, що ІДІЛ готує терористичний напад
Фото з соцмереж
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Як раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

«Американська розвідка має підтвердження, що ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт, немає підстав сумніватися в цих твердженнях», - пише видання CBS News.

Крім того, в США підтвердили, що країна надавала росії розвіддані про потенційну атаку в рамках «боргу про попередження» - зобов'язання між розвідувальними службами.

За словами представниці Ради національної безпеки США Едрієни Вотсон, раніше цього місяця «уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві, потенційно націлену на великі збори, включаючи концерти, що спонукало Держдепартамент випустити публічне попередження американцям у росії».

 «Уряд США також поділився цією інформацією з російською владою відповідно до своєї давньої політики «Боргу про попередження», — сказала Вотсон.

Тоді російський диктатор володимир путін заявляв, що інформація офіційних західних структур про можливі теракти в росії є провокацією.

«Все це нагадує відвертий шантаж і намір залякати, дестабілізувати наше суспільство», - заявляв путін.

Раніше в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

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