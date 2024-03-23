США попереджали рф про те, що ІДІЛ готує терористичний напад

Уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві та передавав її рф.

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Як раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

«Американська розвідка має підтвердження, що ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт, немає підстав сумніватися в цих твердженнях», - пише видання CBS News.

Крім того, в США підтвердили, що країна надавала росії розвіддані про потенційну атаку в рамках «боргу про попередження» - зобов'язання між розвідувальними службами.

За словами представниці Ради національної безпеки США Едрієни Вотсон, раніше цього місяця «уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві, потенційно націлену на великі збори, включаючи концерти, що спонукало Держдепартамент випустити публічне попередження американцям у росії».

«Уряд США також поділився цією інформацією з російською владою відповідно до своєї давньої політики «Боргу про попередження», — сказала Вотсон.

Тоді російський диктатор володимир путін заявляв, що інформація офіційних західних структур про можливі теракти в росії є провокацією.

«Все це нагадує відвертий шантаж і намір залякати, дестабілізувати наше суспільство», - заявляв путін.

Раніше в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

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