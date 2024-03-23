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Кабмін ухвалив рішення про можливість пролонгації кредитів для релокованих підприємств

11:12, 23 березня 2024
Данило Гетманцев повідомив, які релоковані підприємства отримали можливість пролонгувати кредити.
Кабмін ухвалив рішення про можливість пролонгації кредитів для релокованих підприємств
Фото: prostir.ua
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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Уряд ухвалив рішення про можливість пролонгації кредитів для релокованих підприємств.

За його словами, йдеться про підприємства:

(1) розташовані станом на дату початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) на:

- територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій);

- територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій);

- тимчасово окупованих територіях (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).

(2) які скористалися державною програмою доступних кредитів 5-7-9%.

Данило Гетманцев зазначив, що усього тоді понад 700 підприємств змінили «прописку».  

Також він наголосив, що частина підприємств з часом, після деокупації, повернулась на місця постійної дислокації, хтось лишився працювати у приймаючих громадах, а дехто працює на двох локаціях.

Посадовець додав, що держава тоді запропонувала різні варіанти державної підтримки, «але зрозуміло, що для будь-якого бізнесу непередбачуваний переїзд за форс-мажорних обставин став шоком, а налагодження і нормалізація роботи бізнесу потребує більше часу, ресурсів і зусиль, ніж якби вони мали можливість залишатись на своїх звичних місцях розташування».

Раніше ми писали, Уряд вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам підприємництва. Надано можливість субʼєктам підприємництва, виробничі потужності яких станом на 24.02.2022 було розміщено на територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій), територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій) та тимчасово окупованих рф територіях України (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації), включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих рф, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 Nº 309, пролонгувати діючі кредити, надані для фінансування оборотного капіталу.

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