Таджикистан спростував дані про причетність своїх громадян до теракту в «Крокус Сіті Хол»

МЗС Таджикистану назвало фейком повідомлення про причетність своїх громадян до теракту у Підмосков'ї.

МЗС Таджикистану виступив зі звернення з приводу поширення інформації про нібито причетність громадян Таджикистану до теракту в «Крокус Сіті Хол». Заява з'явилася на Facebook-сторінці МЗС.

«У зв'язку з терористичним актом, який відбувся в концертному комплексі «Крокус Сіті» в Москві, звертаємо увагу на необхідність відповідального ставлення до поширення інформації про нібито причетність громадян Таджикистану або таджикистанців до цього акту», - йдеться у зверненні.

Наголошується, що «таджицька сторона не отримувала від офіційної влади росії підтвердження про циркульовану нині фейкову інформацію про причетність громадян Таджикистану».

У відомстві додали, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації може «завдати шкоди громадянам Таджикистану, які зараз знаходяться за межами країни».

Нагадаємо, раніше в рф назвали імена підозрюваних терористів у стрільбі в «Крокус Сіті Хол» у Підмосков'ї. Росіяни заявляють, що всі підозрювані є громадянами Таджикистану.

Раніше у США заявили про причетність ІДІЛ до стрілянини у «Крокус Сіті Холл».

Крім того, в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

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