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Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

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  1. У світі

Таджикистан спростував дані про причетність своїх громадян до теракту в «Крокус Сіті Хол»

10:54, 23 березня 2024
МЗС Таджикистану назвало фейком повідомлення про причетність своїх громадян до теракту у Підмосков'ї.
Таджикистан спростував дані про причетність своїх громадян до теракту в «Крокус Сіті Хол»
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МЗС Таджикистану виступив зі звернення з приводу поширення інформації про нібито причетність громадян Таджикистану до теракту в «Крокус Сіті Хол». Заява з'явилася на Facebook-сторінці МЗС.

«У зв'язку з терористичним актом, який відбувся в концертному комплексі «Крокус Сіті» в Москві, звертаємо увагу на необхідність відповідального ставлення до поширення інформації про нібито причетність громадян Таджикистану або таджикистанців до цього акту», - йдеться у зверненні.

Наголошується, що «таджицька сторона не отримувала від офіційної влади росії підтвердження про циркульовану нині фейкову інформацію про причетність громадян Таджикистану».

У відомстві додали, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації може «завдати шкоди громадянам Таджикистану, які зараз знаходяться за межами країни».

Нагадаємо, раніше в рф назвали імена підозрюваних терористів у стрільбі в «Крокус Сіті Хол» у Підмосков'ї. Росіяни заявляють, що всі підозрювані є громадянами Таджикистану.

Раніше у США заявили про причетність ІДІЛ до стрілянини у «Крокус Сіті Холл».

Крім того, в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

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