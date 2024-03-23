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Сенат США підтримав проект бюджету на $1,2 трлн, запобігши шатдауну

10:36, 23 березня 2024
Пакет повністю фінансує уряд до вересня та завершує багатомісячну боротьбу за витрати, що тривала шість місяців протягом фінансового року.
Сенат США підтримав проект бюджету на $1,2 трлн, запобігши шатдауну
Фото: dw.com
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У суботу, 23 березня, Сенат США схвалив законопроект про фінансування уряду на суму 1,2 трильйона доларів, щоб запобігти шатдауну, передає Bloomberg.

«Це було нелегко, але сьогодні наша наполегливість того варта», - заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер незадовго до півночі, оголосивши про угоду між демократами та республіканцями.

Документ отримав 74 голоси «за» та 24 – «проти». Наразі його направили на розгляд президенту США Джо Байдену.

«Президент підпише законопроект у суботу», - заявив Білий дім.

Нагадаємо, раніше законопроект був схвалений Палатою представників.

Додамо, 8 березня Конгрес США схвалив перший пакет законопроектів для запобігання шатдауну.

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