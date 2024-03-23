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  1. У світі

У рф після удару дрона спалахнув Куйбишевський НПЗ, відео

10:19, 23 березня 2024
Внаслідок вибуху трапилася пожежа на НПЗ поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області рф.
У рф після удару дрона спалахнув Куйбишевський НПЗ, відео
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У суботу, 23 березня, на Куйбишевському НПЗ у російській Самарській області рф пролунав вибух та почалася потужна пожежа. Про це повідомили росЗМІ.

За попередніми даними, завод атакував безпілотник.

У результаті вибуху загорілася колона первинної переробки нафти.

Додамо, «Куйбишевський НПЗ» випускає моторно пальне, включно з бензинами і дизельним паливом екологічного стандарту Євро-5, а також кількох десятків інших нафтопродуктів.

Раніше ми писали, що дрони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Додамо, США закликали Україну припинити атаки на російські нафтові об'єкти.

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