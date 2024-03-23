В рф после удара дрона загорелся Куйбышевский НПЗ, видео

В субботу, 23 марта, на Куйбышевском НПЗ в российской Самарской области рф прогремел взрыв и начался мощный пожар. Об этом сообщили росСМИ.
По предварительным данным, завод атаковал беспилотник.
В результате взрыва загорелась колонна первичной переработки нефти.
Добавим, «Куйбышевский НПЗ» выпускает моторно горючее, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта Евро-5, а также несколько десятков других нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Добавим, США призвали Украину прекратить атаки на российские нефтяные объекты.
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