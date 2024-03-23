Теракт в «Крокус Сити Холл»: опубликовали первые кадры изнутри ТЦ и назвали количество погибших

Количество погибших в результате теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

Как известно, 22 марта в торговом центре «Крокус сити Холл» под Москвой произошла стрельба и начался пожар.

По состоянию на утро 23 марта, пожар в ТЦ все еще не потушен. Количество погибших в результате теракта возросло до 82 человек. Об этом сообщили росСМИ.

Также сообщается, что госпитализировали 115 человек. В тяжелом состоянии находятся 60 взрослых и один ребенок.

В рф добавляют, что на данный момент тушение очагов пожара в еще не закончили. Верхние этажи ТЦ полностью сгорели.

Фото и видео из соцсетей

Ранее в США заявили о причастности ИГИЛ к стрельбе в «Крокус Сити Холл».

Также в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

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