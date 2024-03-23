Теракт у «Крокус Сіті Хол»: опублікували перші кадри зсередини ТЦ і назвали кількість загиблих

Кількість загиблих внаслідок теракту в ТЦ «Крокус Сіті Хол» зросла до 82 осіб.

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Як відомо, 22 березня в торговому центрі «Крокус Сіті Хол» під Москвою сталася стрілянина та почалася пожежа.

Станом на ранок 23 березня пожежа в ТЦ все ще не загашена. Кількість загиблих внаслідок теракту зросла до 82 людей. Про це повідомили росЗМІ.

Також повідомляється, що госпіталізували 115 людей. У тяжкому стані перебувають 60 дорослих та одна дитина.

У рф додають, що на даний момент гасіння пожежі ще не закінчили. Верхні поверхи ТЦ повністю згоріли.

Фото та відео з соцмереж

Раніше у США заявили про причетність ІДІЛ до стрілянини у «Крокус Сіті Холл».

Крім того, в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

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