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23 березня: яке сьогодні свято та головні події

09:42, 23 березня 2024
23 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день метеоролога та день математики
23 березня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: facts.net
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У суботу, 23 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

23 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день метеоролога. Дату обрали на честь дня створення Всесвітньої метеорологічної організації 1950 року. Вона є спеціальною установою ООН. Народження сучасної метеорології розпочалося в епоху Просвітництва, коли відбулися численні відкриття в природничих науках. Спочатку астроном Йоганн Кеплер дослідив будову сніжинок і поклав початок кристалографії. 1643 року учень Галілео виготовив перший барометр. 1853 року в Брюселі за ініціативи США пройшла перша міжнародна конференція метеорологів.

Також 23 березня День красивого погляду (День фахівця з роботи з бровами і віями). Сучасне свято краси, яке також є професійним святом тих, хто допомагає доглядати за бровами і віями.

А ще 23 березня Всесвітній день математики. Щорічна подія, яка була створена для підвищення важливості математичної освіти, заохочення учнів розвивати цікавість до математики. Організовується свято онлайн-освітньою компанією 3P Learning. Дата щороку змінюється і визначається організатором. Цього дня відбувається 48-годинний конкурс, під час якого діти від 5 до 18 років беруть участь у різноманітних математичних іграх та завданнях.

23 березня святкують День атеїста. День присвячений всім тим, хто не вірить в Бога. Цей термін вперше з'явився у Середньовіччі понад 400 років тому. В наш час існує понад 4000 релігій, кожна з яких пов'язана з різними обрядами та святами. Хоча атеїсти і не вірять у Бога, але вони обрали для себе один день, який допомагає їм вшанувати свободу думки та віросповідання (чи відсутності такого), що є важливим аспектом атеїзму.

Яке сьогодні церковне свято

23 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Никона. Народився у Неаполі. Його мати була християнкою, а батько язичником. Никон довгий час служив воякою і отримав чимало нагород. Якось під час однієї битви його оточили вороги і він вже думав, що прийшов кінець, тому почав молитися Христу, і Господь допоміг перемогти. Повернувшись додому, Никон вирушив на пошуки священника, який міг би його охрестити. Дістався у своїх подорожах він острова Хіос, зійшов на високу гору і там молився і постував 8 днів. Тоді йому з'явився Божий ангел і вказав шлях. Подався Никон на гору Ганос, де жили ченці на чолі з єпископом Феодосієм. Він освятив Никона і прийняв його як свого учня.

Календар важливих подій за 23 березня:

625 рік — відбувається битва біля гори Ухуд (північно-західна частина Аравійського півострова) між воїнами мусульманської умми Медіни на чолі з пророком Мухаммадом і курайшитами-язичниками на чолі з Абу Суфіаном ібн Харбом з Мекки;

1153 рік — в Констанці на березі Боденського озера укладають угоду поміж Фрідріхом I Барбароссою і Папою Римським Євгенієм III;

1324 рік — Папа Римський Іоан XXII відлучає від церкви німецького імператора Людовика Баварського;

1400 рік — п'ятирічного в'єтнамського імператора Чан Тхьеу Де (Trần Thiếu Đế) змушують зріктися престолу на користь діда по матері, державного чиновника Хо Куї Лі;

1513 рік — Республіка Венеція вступає до Священної Ліги і у Союзі з Лігою боролася з французькими військами Людовика XII;

1534 рік — після довгої дипломатичної тяганини Папа Римський Климент VII урешті-решт оголошує, що одруження короля Англії Генріха VIII з Катериною Арагонською залишається в силі і церква не дасть королю розлучення;

1568 рік — Катерина Медичі і Карл IX Валуа укладають мирний трактат в Лонжимо, закінчується друга французька релігійна війна;

1743 рік — в лондонському королівському театрі Ковент-Гарден виконують ораторію Георга Генделя «Месія»;

1868 рік — засновують Університет Каліфорнії;

1869 рік — вчена рада Лейпцигського університету надає Фрідріху Ніцше докторську степінь за сукупністю опублікованих ним наукових статей;

1891 рік — у Великій Британії вперше використовують сітку для футбольних воріт;

1903 рік — брати Райт подають патентну заявку на «літальну машину», що була задоволена 22 травня 1906;

1913 рік — потужний торнадо четвертої категорії зруйновує значну частину міста Омаха, штат Небраска, США;

1918 рік — Українська Центральна Рада оголошує українську мову мовою діловодства;

1919 рік — у Мілані журналіст Беніто Муссоліні проводить установчі збори нової політичної партії «Італійський союз боротьби»;

1928 рік — Кам'янець-Подільську фортецю оголошують історико-культурним заповідником;

1933 рік — на засіданні Рейхстагу в залі берлінського оперного театру «Крола» 441 голосом «за» проти 84 «проти» приймають закон «Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави»;

1935 рік — президент США Франклін Рузвельт підписує Конституцію Філіппін;

1939 рік — Угорщина нападає на Словаччину, що мало вплив на кордони сучасної України;

1944 рік — засновують Київський ботанічний сад;

1950 рік — засновують Всесвітню метеорологічну організацію;

1966 рік — у Римі вперше за 400 років відбувається офіційна зустріч Папи Римського й архієпископа Кентерберійського;

1994 рік — у Брюсселі підписують договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом;

1997 рік — у Маямі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджують сім органів — рекордна кількість для однієї операції;

2013 рік — внаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізовує рух транспорту на вулицях;

2020 рік — українська Вікіпедія досягає мільйона статей.

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