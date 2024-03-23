23 марта: какой сегодня праздник и главные события

23 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день метеоролога и день математики.

Фото: facts.net

В субботу, 23 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

23 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день метеоролога. Дата была выбрана в честь дня создания Всемирной метеорологической организации в 1950 году. Она является специальным учреждением ООН. Рождение современной метеорологии началось в эпоху Просвещения, когда состоялись многочисленные открытия в естественных науках. Сначала астроном Иоганн Кеплер исследовал строение снежинок и положил начало кристаллографии. 1643 ученик Галилео изготовил первый барометр. 1853 в Брюсселе по инициативе США прошла первая международная конференция метеорологов.

Также 23 марта День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами). Современный праздник красоты, который также является профессиональным праздником тех, кто помогает ухаживать за бровями и ресницами.

А еще 23 марта Всемирный день математики. Ежегодное событие, созданное для повышения важности математического образования, поощрения учащихся развивать интерес к математике. Организуется праздник онлайн-образовательной компанией 3P Learning. Дата каждый год меняется и определяется организатором. В этот день проходит 48-часовой конкурс, во время которого дети от 5 до 18 лет принимают участие в различных математических играх и задачах.

23 марта празднуют День атеиста. День посвящен всем тем, кто не верит в Бога. Этот термин впервые появился в Средневековье более 400 лет назад. В настоящее время существует более 4000 религий, каждая из которых связана с разными обрядами и праздниками. Хотя атеисты и не верят в Бога, они выбрали для себя один день, который помогает им почтить свободу мысли и вероисповедания (или отсутствия такого), что является важным аспектом атеизма.

Какой сегодня церковный праздник

23 марта в церковном календаре – день памяти святого Никона. Родился в Неаполе. Его мать была христианкой, а отец язычником. Никон долгое время служил воином и получил немало наград. Как-то во время одного сражения его окружили враги и он уже думал, что пришел конец, поэтому стал молиться Христу, и Господь помог победить. Вернувшись домой, Никон отправился на поиски священника, который мог бы его окрестить. Добравшись в своих путешествиях до острова Хиос, сошел на высокую гору и там молился и постился 8 дней. Тогда ему явился ангел Божий и указал путь. Направился Никон на гору Ганос, где жили монахи во главе с епископом Феодосием. Он освятил Никона и принял его как своего ученика.

Календарь важных событий за 23 марта:

625 год — происходит битва у горы Ухуд (северо-западная часть Аравийского полуострова) между воинами мусульманской уммы Медины во главе с пророком Мухаммадом и курайшитами-язычниками во главе с Абу Суфианом ибн Харбом из Мекки;

1153 год — в Констанце на берегу Боденского озера заключают соглашение между Фридрихом I Барбароссой и Папой Римским Евгением III;

1324 год — Папа Римский Иоанн XXII отлучает от церкви немецкого императора Людовика Баварского;

1400 год — пятилетнего вьетнамского императора Чан Тхьеу Дэ (Trần Thiếu Đế) заставляют отречься от престола в пользу деда по матери, государственного чиновника Хо Куи Ли;

1513 год — Республика Венеция вступает в Священную Лигу и в Союзе с Лигой боролась с французскими войсками Людовика XII;

1534 год — после долгой дипломатической волокиты Папа Римский Климент VII в конце концов объявляет, что женитьба короля Англии Генриха VIII на Екатерине Арагонской остается в силе и церковь не даст королю развода;

1568 год — Екатерина Медичи и Карл IX Валуа заключают мирный трактат в Лонжимо, заканчивается вторая французская религиозная война;

1743 год — в лондонском королевском театре Ковент-Гарден исполняют ораторию Георга Генделя «Мессия»;

1868 год — основывают Университет Калифорнии;

1869 год — ученый совет Лейпцигского университета предоставляет Фридриху Ницше докторскую степень по совокупности опубликованных им научных статей;

1891 год — в Великобритании впервые используют сетку для футбольных ворот;

1903 год — братья Райт подают патентную заявку на «летательную машину», которая была удовлетворена 22 мая 1906 года;

1913 год — мощный торнадо четвертой категории разрушает значительную часть города Омаха, штат Небраска, США;

1918 год — Украинская Центральная Рада объявляет украинский язык языком делопроизводства;

1919 год — в Милане журналист Бенито Муссолини проводит учредительное собрание новой политической партии «Итальянский союз борьбы»;

1928 год — Каменец-Подольскую крепость объявляют историко-культурным заповедником;

1933 год — на заседании Рейхстага в зале берлинского оперного театра «Крола» 441 голосом «за» против 84 «против» принимают закон «О ликвидации бедственного положения народа и государства»;

1935 год — президент США Франклин Рузвельт подписывает Конституцию Филиппин;

1939 год — Венгрия нападает на Словакию, что оказало влияние на границы современной Украины;

1944 год — основывают Киевский ботанический сад;

1950 год — основывают Всемирную метеорологическую организацию;

1966 год — в Риме впервые за 400 лет проходит официальная встреча Папы Римского и архиепископа Кентерберийского;

1994 год — в Брюсселе подписывают договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом;

1997 год — в Майами во время хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересаживают семь органов — рекордное количество для одной операции;

2013 год — в результате циклона с Балкан рекордный снегопад в Киеве практически парализует движение транспорта на улицах;

2020 год — украинская Википедия достигает миллиона статей.

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