В Киеве загорелась квартира в многоэтажке, видео

Возгорание квартиры произошло на улице Зодчих.

В субботу, 23 марта, в Святошинском районе столицы произошел пожар в многоэтажке. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали видео.

Отмечается, что возгорание произошло на улице Зодчих.

По словам очевидцев, пожарные, скорая и полиция уже не работают на месте инцидента.

Как видно на видео, горит одна из квартир на 5 этаже.

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