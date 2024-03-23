Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, предотвратив шатдаун

Пакет полностью финансирует правительство до сентября и завершает многомесячную борьбу за расходы, которая продолжалась шесть месяцев в течение финансового года.

Фото: dw.com

В субботу, 23 марта, Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства на сумму 1,2 триллиона долларов, чтобы предотвратить шатдаун, передает Bloomberg.

«Это было нелегко, но сегодня наша настойчивость того стоит», - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер незадолго до полуночи, объявив о соглашении между демократами и республиканцами.

Документ получил 74 голоса «за» и 24 - «против». Теперь его направили на рассмотрение президенту США Джо Байдену.

«Президент подпишет законопроект в субботу», - заявил Белый дом.

Напомним, до этого законопроект был одобрен Палатой представителей.

Добавим, 8 марта Конгресс США одобрил первый пакет законопроектов для предотвращения шатдауна.

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